В Саратове врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции

Дело саратовского врача о причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице, передано в суд, 31 марта сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
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