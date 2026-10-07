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Таиланд запланировал ввести туристический сбор в 2027 году

Таиланд запланировал ввести туристический сбор в 2027 году

Правительство Таиланда собирается начать взимать туристический сбор в размере 450 батов (примерно 1140 рублей) с иностранцев в первом квартале 2027 года.

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