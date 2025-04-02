Дело Сидики о теракте поступило в военный суд, он пройдёт в Рязани

Сидики был задержан в своей квартире в Рязани. Во время допроса он дал признательные показанияУголовное дело против гражданина России и Италии Руслана Сидики (включённого в перечень экстремистов и террористов в РФ) о подрыве железнодорожных путей в Рязанской области и атаке на военный аэродром Дягилево поступило во Второй Западный окружной военный суд.