Бумаги «ЦИАН» на старте торгов резко выросли на 24%

Акции Международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «ЦИАН» прибавили почти на 24% в первый день торгов после длительного перерыва, достигнув отметки 712,8 рублей за бумагу, об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
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