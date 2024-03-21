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Генпрокуратура РФ считает смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

Генпрокуратура РФ считает смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

Представитель бизнесмена сообщил, что тот скончался 14 февраля 2023 года.Представитель Генеральной прокуратуры России назвал инсценировкой информацию о смерти «крабового короля» Олега Кана, о которой заявил представитель ответчиков по иску к бизнесмену и некоторым другим рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей.

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