Генпрокуратура РФ считает смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

Представитель бизнесмена сообщил, что тот скончался 14 февраля 2023 года.Представитель Генеральной прокуратуры России назвал инсценировкой информацию о смерти «крабового короля» Олега Кана, о которой заявил представитель ответчиков по иску к бизнесмену и некоторым другим рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей.
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