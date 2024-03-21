Генпрокуратура РФ считает смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

Представитель бизнесмена сообщил, что тот скончался 14 февраля 2023 года.Представитель Генеральной прокуратуры России назвал инсценировкой информацию о смерти «крабового короля» Олега Кана, о которой заявил представитель ответчиков по иску к бизнесмену и некоторым другим рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей.