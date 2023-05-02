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Фокс о «Рейнджерс» и 3-4 от «Нью-Джерси»: «Поведя 2-0, мы убрали ногу с педали газа. А у них быстрая команда»

«Синерубашечники» уступили «Нью-Джерси» (0:4) в 7-м матче и проиграли серию со счетом 3-4. «Поведя 2-0, мы, пожалуй, убрали ногу с педали газа, и это дало им небольшой импульс.

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