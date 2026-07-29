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Газета.ру

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Арагчи заявил Каллас, что Украина должна взять ответственность за атаку на судно

Арагчи заявил Каллас, что Украина должна взять ответственность за атаку на судно

Украина должна взять на себя ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас, передает Fars.

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