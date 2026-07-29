Арагчи заявил Каллас, что Украина должна взять ответственность за атаку на судно

Украина должна взять на себя ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас, передает Fars.
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