Тюменский депутат и медиаменеджер инициирует выпуск книги к юбилею региона

В Тюмени началась подготовка книги, посвященной юбилею Тюменской области. Ее содержание обсудили журналисты-краеведы вместе с Павлом Девайкиным — председателем Союза журналистов региона, депутатом и руководителем медиахолдинга «Сибинформбюро».
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