США запускают крупнейшую программу массового выпуска крылатых ракет, сообщил "Росконгресс"

Обнародован доклад о мобилизации ОПК США в сфере ракетного вооружения. В 2025–2026 годах США приступили к беспрецедентному по масштабам наращиванию выпуска ракетного вооружения, следует из доклада фонда "Росконгресс" под названием "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников".