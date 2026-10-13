США запускают крупнейшую программу массового выпуска крылатых ракет, сообщил "Росконгресс"

Обнародован доклад о мобилизации ОПК США в сфере ракетного вооружения. В 2025–2026 годах США приступили к беспрецедентному по масштабам наращиванию выпуска ракетного вооружения, следует из доклада фонда "Росконгресс" под названием "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников".
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