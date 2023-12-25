Парень врет о женитьбе

И правильно сделала. Изначально не надо было связываться с таким отстоем. Убогое прошлое, 2 брака не уберег, 2 прицепа в анамнезе. Сам из себя ноль. Он и не собирался жениться изначально, Зачем становиться матерью- одиночкой?

Вера Федорова

Молодая, квартира, работа есть. Девчонки, ну, научитесь вы себя ценить! Ну, неужели, действительно, не задуматься о наличии у него уже двух браков? Заботливый, щедрый и внимательный он только с тобой, а те две, предыдущие, и, кстати, настоящие матери его детей, не входят в этот список? Даа...говорят, любовь слепа. Ну, сколько же надо заламывать руки и тыкать мордой в пол, чтобы наконец очнуться? Не знаю, каким советом тут можно помочь... Забрать ключи или сменить замок.