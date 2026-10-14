Корпус Mid-Tower поддерживает 12 вентиляторов и три 360-мм радиатора Компания Zalman представила корпус Z20 DS формата Mid-Tower ATX с необычной передней панелью, которую можно использовать в двух режимах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым