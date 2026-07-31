Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Алексей Чепа заявил, что обстановка сразу в нескольких сферах на Украине указывает, что конфликт приближается к завершению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии