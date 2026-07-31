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В Госдуме заявили, что конфликт на Украине близится к завершению

В Госдуме заявили, что конфликт на Украине близится к завершению

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Алексей Чепа заявил, что обстановка сразу в нескольких сферах на Украине указывает, что конфликт приближается к завершению.

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