На Центробанк России подали в суд за несоблюдение закона в области авторских прав

Российский регулятор выступит ответчиком в деле о нарушении авторских прав. Поводом для судебного разбирательства, как сообщает ТАСС, стал выпуск в 2024 году трех видов памятных монет с изображением персонажей советского мультфильма «Ежик в тумане».
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