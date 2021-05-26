Учителя написали Медведеву жалобу на "настойчивые просьбы" принять участие в голосовании. А что с другими бюджетниками?

Любопытно, однакоПолитикаУчителя написали Медведеву жалобу на "настойчивые просьбы" принять участие в голосовании. А что с другими бюджетниками? МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Учителя написали Медведеву жалобу на "настойчивые просьбы" принять участие в голосовании.Вернуться к статье5112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGrandad"А вы не сталкивались...?" - в такой форме с частицей НЕ некорректно ставить вопрос и давать варианты ДА и НЕТ. 1. При ответе на этот вопрос ДА можно считать, что вы да, не сталкивались. При ответе НЕТ аналогично: можно посчитать, что вы нет, не сталкивались. Итог будет одинаково удобный для спрашивающего. Неприлично такой партии пользоваться такими иезуитскими методами, запутывая электорат.Виктор Василенконегодяи хотят править вечно ....VvolkovА ещё за участие в этих самых "праймериз" предлагают деньги.Юрий КовалевХочу спросить у ахтора - проблема то в чём ? Где принуждение ? Идёт естественная агитация групп населения для участия в выборах .Это было всегда и везде . Чем учителя отличаются от сталеваров в этом отношении . Вот сколько читаю статьи этой ахторши столько и вижу заказные уши из кустов . .Михаил СолдатовА проблема в том, что за отказ от "добровольно-принудительного" участия в праймериз и голосовании следуют "оргвыводы", которые влияют как на карьеру с зарплатой, так и на отношение руководства вплоть до возможности в перспективе лишиться работы.Сергей 166У кого на содержании состоите, господин хороший? Видимо, от школы и других образовательных учреждений вы очень далеки.Так, подрабатываете на комментах.Юрий КовалевНу судя по аватарке - а она на мой взгляд как и моя настоящие , то на господина тут тяните вы любезнейший . А по делу так напрягите память начиная с СССР который вы надеюсь помните и по нынешние дни так борьба за голоса была всегда . И судя по так же по аватарке человек вы не глупый только вот не хотите или делаете вид что не хотите признать что статейка пошлая выхватывает только действие одной группы а остальных молчит как будто их не существует . А это в свою очередь говорит о заказе .Юрий КовалевВы в том возрасте что помните что выводы делались всегда так что не кривите душой .Да и если это и имеет место быть это всё же честней чем за деньги покупать покупать голоса . Вы что выберите - агитацию пусть даже в таком виде или продажу своего голоса в купе с совестью .Александр ДементьевА Вы не задумывались над тем, что в Гос.думе представителей ЕР как минимум три четверти и любые инициативы оппозиции ими просто игнорируются. Сама же правящая партия потеряла доверие народа из-за неэффективного руководства страной. ( воровство, коррупция, вывоз денег за рубеж, куча различных нарушений закона. И почти везде торчат ЕР-овские даже не уши, а физиономии.) Наштамповали законов, превратив РФ в полицейское государство. Всюду внедряется культ бабла. Обманы и мошенничества становятся нормой жизни. Сейчас же, почуяв резкое снижение доверия народа, ЕР готовится любыми путями добиться победы на выборах (запугивание, подтасовки, вбросы и т.д). Это предварительное голосование и имеет своей целью заранее отыскать и подготовить лазейки. Одновременно и запугать людей. Зачем иначе тратить миллиарды, если ты уверен в победе?.... Так что совет - смотрите внимательнее и хотя бы для себя ответьте на этот вопрос. Тут не уши торчат. Тут туши с баблом и дубинами.Гаражный кооператив ЛАДАНу вы и дятел! Это в каком СССР был праймериз, а??? Чего ты несёшь??? Кто в СССР требовал сканы с паспортов и кто хоть как - то зависел зарплатой или должностью от выборов??? Сейчас как раз - то и покупают голоса за будущую зарплату у людей с почасовой оплатой, а это все работники образования и медики.Юрий КовалевГражданин = Кооператива умственно отсталых = покажите мне в моём посте где хоть слово есть о паспортах ,о сканах и прочей шелухе вами тут зозвученной .Юрий КовалевА вы не задумывались над тем что эту думу создавали для процветания России а в неё заселись он прихлебатели . А на счёт ЕР так дураков в каждой партии хоть отбавляй и попали они тудав с нашей с вами подачи . Только вот не надо тут зюгановских воплей о подтасовках .Яна Чекулаева (Белых)А вы у кого на содержании состоите? Юрий всё правильно написал. Я преподаватель. За 24 года работы в образовании никто никогда не принуждал меня и моих коллег к какому-либо голосованию. Чушь вся эта статья, да ещё и с ошибками написанная.HotRS"начиная с СССР который вы надеюсь помните и по нынешние дни так борьба за голоса была всегда . " Борьба за голоса в СССР? Если и была то в кабинетах райкомов, обкомов и прочих комов КПСС. Потом разнарядка на места. Верховный Совет не работал на постоянной основе, т.е. зарплату депутаты не получали. Депутатская работа была нагрузкой. Депутаты в Думу проходят по спискам, т.е. оптом. В списки попадают по разнарядке или за вознаграждение. Это к "А на счёт ЕР так дураков в каждой партии хоть отбавляй и попали они тудав с нашей с вами подачи".Георгий КорневВроде как агитация на производстве запрещена, а предоставление скриншотов-это не принудиловка.Валерий СилкинНеее. Это именно принуждение. И почему прокуратура молчит?Александр НагоровВ бюджетных учреждениях идёт контроль. Я не работал уже когда праймариз Единой России были. Но ходить на выборы обязывали. Сначала учреждение подаёт в Департамент образования список сотрудников с адресами. Потом из избирательных комиссий подаются списки кто голосовал, кто нет. Так делалось по всей Москве. Если в Округе было низкая явка педагогов, Департамент соответствующего округа получал от Департамента образования Москвы нагоняй. Соответственно, окружные Департаменты требовали от директоров образовательных учреждений. Когда у нас вышел приказ проголосовать и отчитаться, я отказался, заявив, что приказ незаконный. В приказе поменяли слово. Вместо "Приказываю" - "Рекомендую". Я ещё несколько педагогов на выборы не пошли. Но это капля в море в масштабах Москвы. 99% послушно выполнили приказ. Для кое кого из бюджетников отказ голосовать стоил работы. Конечно, департаменты, не посылали приказы влиятельным и строптивым директорам школ, но таких школ очень немного. Вы это называете естественной агитацией. Вообще-то, если начальник "просит" - это уже давление.Александр НагоровНе всегда влияют. Но могут повлиять. И многие этого боятся.Александр НагоровВ СССР агитаторы ходили по месту жительства и уговаривали. Но не по месту работы.Александр НагоровНикто на работе даже не знал, ходил я на выборы или нет. В СССР я голосовал только в первый раз и в армии. И больше на выборы не ходил.Александр НагоровДуму создавали по американскому проекту, чтобы Ельцину было легче народ грабить. Типа, представительная власть...Александр НагоровА вы не знаете, почему прокуратура молчит?ЮСЮдкевич СергейНашли к кому обращаться. Он же глухой.MMMiner MarkovАдресат кто? Ему же как об стенку горох...Владислав ВладиславВообще-то участие в голосовании - есть право и обязанность гражданина. Не вижу проблемы в призывах проголосовать самому и привлечь еще кого-то. НЕ заставляют же голосовать за конкретного кандидата ? Нет. Неужели трудно выделить полчаса и проявить свою гражданскую позицию ? Тоже нет.Александр НагоровПраво, но не обязанность. Отказ от голосования - тоже голосование. Моя гражданская позиция иногда бойкотировать выборы. Играть с шулером в карты не в моих правилах.AIAlex ImenЯ с этим не сталкивался, но я не бюджетник. Там , возможно, будут и просьбы и приказы. Это так называемый административный ресурс.Антон ТарасовпЕдРоСы уже давно всех достали, твари. Сейчас результаты "тренировки" соберут, да и применят их во время выборов.АКАлександр КравченкоТак в чём дело? Чем не повод проявить наконец свою позицию и консолидированно проголосовать против.Сергей ПолосовА что не нравится? Деньги из бюджета получать любим, орем "маловато будет!" на весь мiр. А участия в общегосударственных мероприятиях принимать не хотим? В бюллетени никто не заглядывает, куда "крестик" ставить не указывает, а принять участие в выборах - будьте любезны! Не нравится? Значь: "Гоу ту зе нахуй!" на вольные хлеба!Юрий КовалевА это как / А вдруг чиво то и не так повезёт . Боязно .Сергей ПолосовТа нема базару! Репетитором будет "смелее".Георгий КорневТы о чём любезный? У тебя наверное 1 класс образования 2+2 сложить не можешь. Деньги из бюджета - это государство. Я тоже не против . что бы все шли на выборы в Гос. Думу. Но сейчас речь идет о внутрипартийном междусобойчике, под названием праймериз.Сергей ПолосовМы, почему-то громко-громко кричим, что "зюгандоновщина добилась выделения бюджетных средств на..." и забываем что ЕР тоже имеет отношение к финансированию ( в нашем конкретном случае) образования. ЕР лидирующая в ГосДуме партия, большинство голосов отданных за бюджет государства с, в том числе, строкой "образование" принадлежит ЕР... Разве мероприятие "партии власти" не общегосударственное мероприятие? ДА и вообще у меня "кривой вопрос": По опыту нашего региона я знаю доподлинно что ВСЕ бюджетники ЕдиноРоссы. Кто-то стал им принудительно, а кто-то и добровольно. СУТЬ ВОПРОСА: став членом партии учитель, врач, чиновник, не приняли на себя обязанности члена партии? НЕТ? Если мы говорим об обязанности гражданина принимать участие в мероприятиях государства, разве не логично говорить об обязанности члена партии принимать участие в общепартийных мероприятиях? Это, даже, проще чем вопрос с государственными мероприятиями: выходи (не вступай) из партии и никто с тебя не будет требовать. А то мы хотим и рыбку съесть, и на куй сесть, и косточкой не подавиться. Кстати. Один мой знакомый заявил: "Я никому и ничему не изменял! Я как был в партии власти (КПСС) так в ней и остаюсь (ЕР)!". Как говаривал незабвенный Черномырдин: "Что ни создаем - получается КПСС".Семен ОдесскийА дуросрань забыла как она по пол-года зарплаты и пенсии НЕ получала, когда в Думе доминировала згавнодоновщина.Александр НагоровВо-первых, заглядывают и весьма часто. Во-вторых, часто легче подтасовывать результаты при высокой явке. В СССР бюллетени хранились годами. Сейчас проверить итоги выборов невозможно. Бюллетени в КОИБах даже не проверяются. А вы известный тролль.Александр НагоровЧего пристали к человеку Сергей Полосов - тролль. Их тут несколько. Я их помню с Президентских выборов 2018 года.Сергей ПолосовНе пизди, козляра!Сергей ПолосовА я тебя не помню. Ни с 18года, ни раньше, ни позже...avershin1947mailru АвершинИнтересно задан вопрос; А Вы не сталкивались к принуждению к голосованию? типа А вы перестали пить коньяк по утрам.Дмитрий ДемочкинЗайцы пожаловались козлу, что кто-то ест в огороде капусту))))Valeriy Shershkovзачем в опросе отрицание "не" ? куклам жаловаться только для успокоения самих себя ...вячеслав рюминКому Вы пишете? Самому главному козлу, который все это организовал? Записывайте призывы, и в прокуратуру. Не уверен, что поможет, но записи оставляйте у себя.Александр ДементьевЕсли учесть, что прокуроры процентов на 90 - члены ЕР, то с какой целью надо туда обращаться?Гаражный кооператив ЛАДАБеда как раз то в том и состоит, что все спецслужбисты идут на выборы и защищают ПАРТИЮ, а не защищают конституцию и ГРАЖДАН РОССИИ. Так уж думские законов написали, местные ни них или "положили" или свои НАДзаконные постановлятельства вынесли. А что - же делать тем, кто Закон должен блюсти?? Их родственники в местных восседают. Как - же быть??? Кого садИть???Юрий КовалевНе чего в этой стате удивительного . Очередной высер тех кому на выборах не светит . Надо ж хоть как то душу отводить . Вот и жалельщики в очереди расплакались - хоть какой ни какой а бальзам на душу .Георгий КорневПраймериз, наверное не плохое дело, но в данном праймеризе пусть принимают участие те, у кого в кармане лежит билет члена партии , или кандидата в члены партии ЕР. Если в кармане билет члена партии ЛДПР, иди на праймериз ЛДПР. Коммуняки пусть свой проводят.Валерий СилкинДенег нет, но вы там держитесь и ... голосуйте ЗА ЕР, прославляйте ЕЁ и... "радуйтесь, РАДУЙТЕСЬ"!!!(((Валерий СилкинА ещё три раза "КУ" в намордниках!А КудасовТакое велось и сейчас проводится с не меньшим нажимом не только в отношении учителей, но и соцработников. Да ко всем бюджетникам нашим несчастным, которым можно сколько угодно обещать и сурово напоминать о "шаге влево-вправо, прыжке на месте".СергейКомментировать
Свежие комментарии