Спокойный микрорайон Балашихи, где жизнь годами шла по накатанному распорядку, внезапно утратил свою безмятежность.
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Главные вопросы к управляющей организации, которая обслуживала дом и не могла не знать, что происходит в подвале этого дома.
Управляющую компанию сменить-явно не без их одобрения возникла молельня-содержателей молельни под суд и за Полярный круг-пусть там молятся Белому медведю-незаконных молящихся за кардон за счет депутатского корпуса лоббирующих приезд мигрантов в Россию! И в дальнейшем все противоправные действия мигрантов равно как и оплата адвокатов-все из кармана тех депутатов которые лоббировали хавоз мигрантов в Россию- сами хотели-сами и оплачивайте- так же и вывоз-то есть деппорьацию мигрантов за счет депутатской группы лоббистов!
Комментарии идиотов.
Нынешняя власть, одной рукой завозит мигрантов-мусульман, другой (в угоду народу) часть их, отправляет на родину, за наш счет! Спасибо "Единой России" за наше счастливое настоящее!
всех пойманных там мигров и новых "россиян" вон из России в месте со всеми родственниками , без права въезда пожизненно!!!
Почти уверена, что УК в доле, как это частенько бывает. Если подвал технический и в нем находятся какие-то коммуникации, персонал не мог туда никогда не заходить, хотя бы для устранения неисправностей и профилактических осмотров. В жилых домах не бывает заброшенных подвалов. Сылка на поврежденный участок технических коммуникаций, который никто не заметил, сказка для наивных дурачков.
По всем каналам ТВ показывают и говорят о бунтах во Франции ... а в России не то же самое? Запустили мигрантов в наши, русские города - зачем говорить о других, если в России полный беспредел. Может и русским уже пора выходить на митинги? Иначе порядка в Стране не добиться (моё мнение).