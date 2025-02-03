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Тертый пирог с ягодами

Тертый пирог с ягодами

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Тертый пирог с ягодами - простая и вкусная выпечка, которую можно предложить своим родным к вечернему чаю.

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