Кучеров и Панарин попали в первую символическую пятерку звезд сезона НХЛ

Российские нападающие клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" Артемий Панарин и Никита Кучеров попали в первую символическую пятерку звезд по итогам завершившегося сезона.
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