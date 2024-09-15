Александр Дрозденко поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил всех работников лесной отрасли с профессиональным праздником (Днем работника леса), который отмечается 15 сентября.
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