Анастасия Волочкова призналась, как потеряла волосы и почему начала носить парики

Недавний неловкий инцидент произошел с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой. Во время подготовки к одному из своих выступлений балерина случайно продемонстрировала свой парик, который был упакован в пакет.
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