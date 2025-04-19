«Дураки и глупцы». Зачем европейцы нужны Трампу на переговорах по Украине

К регулярным заявлениям президента США Дональда Трампа о значительном прогрессе по Украине все уже привыкли, это воспринимается как история про мальчика, кричавшего «Волки! Волки!», но на этот раз, похоже, действительно что-то будет.
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