В связи с визитом главы европейской дипломатии доступ в некоторые общественные места в центре столицы будет ограничен

Доступ граждан в некоторые общественные места в центре Кишинева, в том числе для проведения собраний, массовых манифестаций, работ по ремонту дорог или сетей, будет ограничен в четверг, 24 апреля, с 08:00 до 17:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии