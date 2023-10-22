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Маху: Молдавию необходимо вырвать из лап влияния западных агентов и не допустить уничтожения

Маху: Молдавию необходимо вырвать из лап влияния западных агентов и не допустить уничтожения

Молдова стоит перед вызовом вырвать себя из влияния западных акторов в политике и защитить свой статус суверенного государства, заявил Ион Маху, глава движения "Спасем Молдову" и экс-глава Управления контрразведки СИБ.

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