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Джолион Палмер: «Хэмилтон и «Мерседес» вновь будут серьезной угрозой в следующей гонке»

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот серии Джолион Палмер высказался о победе Льюиса Хэмилтона в Сильверстоуне, прогрессе «Мерседеса» и отличной форме семикратного чемпиона в Венгрии, где пройдет следующий этап.

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