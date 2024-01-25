В МИД ФРГ заявили о 24 немцах, подозреваемых в участии в СВО на Украине

Статс-секретарь немецкого Министерства иностранных дел Сюзанна Бауманн сообщила о том, что власти страны осведомлены о 24 случаях, когда немецкие граждане отправились на Украину для участия в боевых действиях.
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