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Американские авиакомпании призвали власти США запретить иностранным конкурентам полеты над Россией

Американские авиакомпании призвали власти США запретить иностранным конкурентам полеты над Россией

Властям США, включая Конгресс и Белый дом, стоит озаботиться запретом для иностранных авиакомпаний летать над российской территорией.

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