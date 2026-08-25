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Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

@ Henry Nicholls/AP/ТАСС Tекст: Олег Исайченко Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность» Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью».

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Комментарии
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Лев Добрый
А может стоит показать ЗАПДУ, как ЭТО на деле будет и если им понравится, можно будет повторять по их просьбе!😜👈👀
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4 н.