@ Henry Nicholls/AP/ТАСС Tекст: Олег Исайченко Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность» Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью».
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