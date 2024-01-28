Пожарные борются с «вышедшим из-под контроля» огнем в Патагонии

Пожарные в Аргентине боролись с «вышедшим из-под контроля» пламенем в национальном парке в Патагонии в субботу, изо всех сил пытаясь не допустить, чтобы оно достигло двух близлежащих городов, сообщает «phys.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии