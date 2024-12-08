Зачем Трампу нужен алкоголик в Пентагоне

@ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое решение назначить главой Пентагона бывшего военного и телеведущего Пита Хегсета, несмотря на все скандалы, с ним связанные.
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