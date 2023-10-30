Госдеп США отказал РФ в поездке в Калифорнию для участия в церемонии в храме

Global Look Press/Joel Marklund/Keystone Press Agency Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в участии в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии, несмотря на редкость такого события, заявили в дипмиссии.
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