Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а каким местом камуноиды относят себя к Илье Муромецу, князю Владимиру, Алеше Поповичу? ...или они тоже камунизды, по...Депутат КПРФ Обух...
  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...

Алина Пеклецова: «Сегодня не думала, что форма позволит так хорошо пробежать. Пока это главный результат в карьере»

Алина Пеклецова оценила выступление в коньковой «разделке» на чемпионате России (2-е место).  «Я, если честно, сама до сих пор не могу в это поверить, что смогла так пробежать.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх