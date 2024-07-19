«Слишком очевидная деградация»: почему в США заговорили о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден сообщил о готовности продолжать избирательную кампанию на фоне многочисленных публикаций в СМИ о том, что подавляющее большинство демократов больше не поддерживают его кандидатуру.
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