Trump's ex-teleprompter operator fined $172K for betting on speeches

A former White House teleprompter operator was fined $172,000 for placing bets on prediction markets about President Donald Trump's statements.
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