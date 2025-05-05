Свекровь проверила ДНК внука. Не родной! За это сын с невесткой лишили ее квартиры…

Ольга Кожемякина

Женщину, конечно, жалко, но сын имел полное право так поступить: продал свою долю, но перед этим, как и положено по Закону, предложил матери выкупить ее у него. Не по сыновьи, но... она сама виновата: не надо вмешиваться в жизнь своих детей. Взрослые люди, сами разберутся.