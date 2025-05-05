Свекровь проверила ДНК внука. Не родной! За это сын с невесткой лишили ее квартиры…

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Женщину, конечно, жалко, но сын имел полное право так поступить: продал свою долю, но перед этим, как и положено по Закону, предложил матери выкупить ее у него. Не по сыновьи, но... она сама виновата: не надо вмешиваться в жизнь своих детей. Взрослые люди, сами разберутся.
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14 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
И поделом тебе старая маразматичка.
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14 час.
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