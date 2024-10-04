Главное, чтобы костюмчик сидел

Так это хорошо. Чем больше дураков в стане врагов, тем лучше для нас. Не зря же Путин сказал, что нам выгоднее иметь презиком США дуру Харрис.

ОС

Олег Сорин

К сожалению из статьи возникло только два вопроса: Как на такой лилипутовской территории весьма неплохо живут 120 млн человек. И почему на безграничной территории России не могут нормально жить 147 млн. Интересно во сколько раз россияне должны жить лучше японских клоунов если рассчитать по соотношению площади территорий стран.