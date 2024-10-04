ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С тяжёлым сердцем пришли мы сегодня к вам, дорогие читатели.
Главное, чтобы костюмчик сидел
Комментарии
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Александр Батт
Скоморошные политики опасны.
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4 час.
Семен Демин
Так это хорошо. Чем больше дураков в стане врагов, тем лучше для нас. Не зря же Путин сказал, что нам выгоднее иметь презиком США дуру Харрис.
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2 час.
ОС
Олег Сорин
К сожалению из статьи возникло только два вопроса: Как на такой лилипутовской территории весьма неплохо живут 120 млн человек. И почему на безграничной территории России не могут нормально жить 147 млн. Интересно во сколько раз россияне должны жить лучше японских клоунов если рассчитать по соотношению площади территорий стран.
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1 час.
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