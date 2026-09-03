Дочь Алексиса Санчеса крестили в России

Российская модель Александра Литвинова, возлюбленная чилийского нападающего «Монреаля» Алексиса Санчеса, сообщила, что покрестила годовалую Беллу на родине.
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