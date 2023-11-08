Телескоп «Евклид» прислал первые полноцветные изображения космоса

Спиральная галактика IC 342 в созвездии Жирафа / © ESA Вчера, 7 ноября 2023 года, Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало пять изображений, полученных «широкоугольным сканером» VIS (VISible Instrument) в оптическом диапазоне и прибором NISP (Near Infrared Spectrometer and Photometer) в ближнем инфракрасном диапазоне.