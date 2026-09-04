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Россияне с высоким доходом инвестируют в четыре раза чаще остальных

Россияне с высоким доходом инвестируют в четыре раза чаще остальных

Чем выше доход, тем чаще россияне вкладывают деньги. Среди тех, кто получает более 351 тысячи рублей в месяц, инвесторов оказалось более чем в четыре раза больше, чем среди людей с доходом до 70 тысяч рублей.

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