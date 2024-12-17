Победителей республиканского конкурса «ЭКОлидер» назовут 19 декабря в Казани

В четверг, 19 декабря, в казанском КРК «Пирамида» наградят победителей конкурса «ЭКОлидер 2024». Там назовут предприятие, общественное движение, детский сад, учебное заведение и СМИ, которых признают самими экологичными, а также признанного лучшим государственного инспектора.