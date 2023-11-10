Милена Капша запускает песню O mie de-ntrebări

На музыкальном рынке Молдовы появился новый голос. Милена Капша родом из Кишинева и дебютирует с песней O mie de-ntrebări, написанной и спродюсированной исполнителем и продюсером EL Radu вместе с его музыкальной командой.
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