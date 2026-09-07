Представители сухопутных войск РФ и Малайзии обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил РФ обсудили в Москве вопросы двустороннего военного сотрудничества с военной делегацией ВС Малайзии во главе с командующим сухопутными войсками генералом Тан Сри Азхан бин Хаджи Мохд Отманом.
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