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ТАСС

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Представители сухопутных войск РФ и Малайзии обсудили двустороннее сотрудничество

Представители сухопутных войск РФ и Малайзии обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил РФ обсудили в Москве вопросы двустороннего военного сотрудничества с военной делегацией ВС Малайзии во главе с командующим сухопутными войсками генералом Тан Сри Азхан бин Хаджи Мохд Отманом.

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