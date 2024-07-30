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ДЕРЖАВА.

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Юрий Подоляка продолжил стычку с командой Владимира Соловьёва. Раунд с Якеменко начался

Юрий Подоляка продолжил стычку с командой Владимира Соловьёва. Раунд с Якеменко начался

© Petrov Sergey news.ru/Globallookpress3 дня назад 15K прочитали На этот раз Юрий Подоляка обратил внимание на монолог политика Бориса Якеменко, который выступил в эфире с критикой народного ВПК, призвав государство проверить производства.

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