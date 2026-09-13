📷⚡️Бразильская Embraer Defense and Security продолжает устойчивое продвижение турбовинтовых легких штурмовиков EMB-314 A-29 Super Tucano на внешнем рынке, сохраняя спрос на платформу даже на фоне доминирования реактивной тактической авиации и ударных беспилотных систем.
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