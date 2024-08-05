НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Жена Семака написала 1-й пост с 2022-го: «Мне 43, я закрыла ресторан, освоила хлебное производство, завела 7 лошадей. Выздоравливала от соцсетей, учась видеть красоту не через экран, а глазами»

«Где я была два с половиной года. В тот вечер, когда все прощались с инстаграмом на всякий случай, не понимая, что будет завтра, я попрощалась с соцсетью по-настоящему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх