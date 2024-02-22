Нацистский интернационал: Google вынужден отключить платформу Gemini из-за скандала в сети

Google приостановил работу своего ИИ-генератора изображений искусственного интеллекта из-за склонности к созданию крайне неточных исторических иллюстраций — таких как темнокожих нацистов — которые заставляли людей возмущаться в социальных сетях.
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