Anthropic открыла секретную биолабораторию

Глава направления наук о жизни подтвердил существование «мокрой лаборатории» и отказался уточнять, чем она занимается Anthropic открыла в районе залива Сан-Франциско «мокрую лабораторию» — помещение для реальных биологических экспериментов, а не для компьютерных симуляций.
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