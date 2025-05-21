Эксперт Luding Group Косенко развеял миф о существовании порошкового вина

Российские потребители давно боятся купить порошок вместо настоящего вина. Главный амбассадор винного портфеля Luding Group Владимир Косенко в беседе со «Снобом» заявил, что «порошкового вина» не существует.
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