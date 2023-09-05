Саливан опровергает связь США с провалом ВСУ: ложные прогнозы и нереалистичные идеи

"Это их суверенные решения": Салливан отверг причастность США к провалу ВСУ. Критика в адрес Украины говорит о нереалистичных прогнозах западных экспертов, непонимании ими расклада сил и их фантазиях о крахе "российского режима", пишет Le Monde.
"Это их суверенные решения": Салливан отверг причастность США к провалу ВСУ. Критика в адрес Украины говорит о нереалистичных прогнозах западных экспертов, непонимании ими расклада сил и их фантазиях о крахе "российского режима", пишет Le Monde.
Свежие комментарии