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Саливан опровергает связь США с провалом ВСУ: ложные прогнозы и нереалистичные идеи

Саливан опровергает связь США с провалом ВСУ: ложные прогнозы и нереалистичные идеи

"Это их суверенные решения": Салливан отверг причастность США к провалу ВСУ. Критика в адрес Украины говорит о нереалистичных прогнозах западных экспертов, непонимании ими расклада сил и их фантазиях о крахе "российского режима", пишет Le Monde.

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