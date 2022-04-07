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Французский политолог Леруа заявил о стремлении Запада уничтожить РФ

Французский политолог Леруа заявил о стремлении Запада уничтожить РФ

При анализе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу дислокации американских биолабораторий на территории Украины важно учитывать тот факт, что Вашингтон располагает сотнями подобного рода объектов по всему миру.

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