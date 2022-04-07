При анализе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу дислокации американских биолабораторий на территории Украины важно учитывать тот факт, что Вашингтон располагает сотнями подобного рода объектов по всему миру.
При анализе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу дислокации американских биолабораторий на территории Украины важно учитывать тот факт, что Вашингтон располагает сотнями подобного рода объектов по всему миру.
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