Деятели культуры написали письмо президенту РК Токаеву в поддержку Боранбаева

Около 70 деятелей культуры подписали  президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой о проведении объективного расследования в отношении Кайрата Боранбаева.

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