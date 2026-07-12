BFMTV: Ле Пен выиграет выборы во Франции, победив Филиппа

Марин Ле Пен является фаворитом на президентских выборах во Франции 2027 года. Согласно опросам BFMTV, Ле Пен получила бы большинство во втором туре, победив или Эдуара Филиппа, или других ключевых соперников, таких как Жан-Люк Меланшон и Брюно Ретайо.